В Україні можна буде уникнути піку захворюваності на коронавірус COVID-19 за умови дотримання всіх карантинних обмежень.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Всі ті заходи, які ми проводимо з точки зору боротьби з коронавірусною хворобою і введення карантину, я впевнений, що якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і того плану, який розроблено Міністерством охорони здоров’я і затверджено Урядом, ми зможемо уникнути піку”, – наголосив Степанов.

Міністр уточнив, що пік захворюваності – це стан, коли “медична система не в змозі надавати допомогу всім, хто її потребує”.

“Тобто починається таке навантаження на неї, що вона просто не в змозі приймати пацієнтів. Так ось, якщо ми будемо дотримуватися всіх цих карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний”, – зазначив Степанов.

За його словами, в МОЗ аналізують, як виходять із карантину інші країни, і намагаються знайти баланс.

“Я впевнений, що ситуація повністю контрольована, і ми може уникнути будь-якого піку в тому розумінні, в якому я сказав”, – додав Степанов.

(На відео – з 11:30)