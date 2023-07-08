Піхотинці 28-ої ОМБр успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмуту

Джерело: Facebook-сторінка 28-ої ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу
Військові зазначили, що важкий бій тривав увесь день. Українські захисники почали зачистку бліндажів, де зіштовхнулись з російським підрозділом під командуванням ворожого спецпризначенця.
“Ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати далі, де його вже добила наша артилерія”, – мовиться у повідомленні.
Бійці нагадали, що звільнення українських територій – надважка і титанічна праця, тому для повернення всіх окупованих земель потрібно працювати об’єднано.
“А також пам’ятайте тих, хто поклав своє життя у цих боях. Хто поставив майбутнє країни та нації вище за себе. Разом до перемоги!”, – резюмували у 28-ій ОМБр.
- У британській розвідці зауважили, що після червневого затишшя навколо міста Бахмут на Донеччині знову розпочались одні з найзапекліших боїв російсько-української війни.
- Заступниця міністра оборони України зазначила, що у Бахмуті російські окупанти перебувають у пастці, оскільки наші війська обстрілюють ворожі позиції та унеможливили вихід.