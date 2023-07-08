Піхотинці 28-ої ОМБр успішно вибили окупантів з посадки південніше Бахмуту

Піхотинці 28-ої ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили російських окупантів з посадки південніше Бахмуту.

Джерело: Facebook-сторінка 28-ої ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу

Військові зазначили, що важкий бій тривав увесь день. Українські захисники почали зачистку бліндажів, де зіштовхнулись з російським підрозділом під командуванням ворожого спецпризначенця.

“Ворог довго не хотів здаватися, але під вогневим тиском піхоти та мінометів зрештою був змушений тікати далі, де його вже добила наша артилерія”, – мовиться у повідомленні.

Бійці нагадали, що звільнення українських територій – надважка і титанічна праця, тому для повернення всіх окупованих земель потрібно працювати об’єднано.

“А також пам’ятайте тих, хто поклав своє життя у цих боях. Хто поставив майбутнє країни та нації вище за себе. Разом до перемоги!”, – резюмували у 28-ій ОМБр.