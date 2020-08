Про це повідомляє британське агентство BBC.

“Джек грав на нашому дебютному альбомі й під час нашого першого туру в США. Він був унікальним хлопцем, і ми дякуємо йому за все, що було – добре, погане – і все, що між”, – йдеться в повідомленні гурту в Instagram.

Шерман долучився до гурту під час їхнього першого туру в США в 1984 році, а також був співавтором пісень для їхнього другого альбому “Freaky Styley”.

У грудні 1983 року Шерман замінив Гіллела Словака, гітариста та одного із засновників гурту “Red Hot Chili Peppers”. Словак повернувся до гурту у 1985 році.

Попри це Джек Шерман продовжив брати участь у створенні інших альбомів гурту: “The Abbey Road EP” (1988) і “Mother’s Milk” (1989).

Крім того, гітарист співпрацював з такими музикантами, як Боб Ділан, Джордж Клінтон, Фергал Шаркі, Пітер Кейс.

У 2012 році Шермана не включили, як інших членів гурту, до Зали слави рок-н-ролу. Він критикував це рішення, заявивши журналу Billboard, що почувається “осоромленим”.

“Дуже боляче бачити все це свято і бути при цьому виключеним”, – сказав він тоді.

Про причини смерті гітариста не повідомляється.

An essential, yet forgotten, member of @ChiliPeppers history.

Rest in peace, Jack ❤️ pic.twitter.com/HHZbf0sPbj

— RHCP Live Archive (@rhcplivearchive) August 22, 2020