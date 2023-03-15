Після проведення індексації пенсій, з 1 березня в Україні розмір пенсій збільшено на 100 - 1 500 гривень, відтак середній розмір пенсії становить – 5219,69 гривень.

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України.

Всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення – 579,10 гривень. За оперативними даними середній розмір пенсії станом на 1 березня склав 5219,69 гривень.

Перерахунок пенсійних виплат з 1 березня 2023 року здійснений автоматично. Мінімальне збільшення склало 100 грн, максимальне – 1 500 грн.

Виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з 4 березня у встановлені пенсіонерам дати.

“На виконання постанови Уряду від 24 лютого 2023 року № 168 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” проведено індексацію пенсій на 19,7%, підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів”, – пояснюється у повідомленні Пенсійного фонду України.

Зросли розміри мінімальних пенсій для:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років , не працюють , отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3120 гривень; середній розмір підвищення – 385,48 гривень ;

пенсіонерів, які досягли віку , , отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – ; 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності (військовослужбовці та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) – на коефіцієнт збільшення 1,197.

Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат для:

0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, – до 3120 гривень ;

пенсіонерів, яким виповнилося які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 20 років у жінок і не менше ніж 25 років у чоловіків, – ; 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – до 3000 гривень ;

пенсіонерів віком які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, – ; 2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років , які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, – до 2760,00 гривень;

пенсіонерів віком , які мають страховий стаж не менше ніж 30 років у жінок і не менше ніж 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю які отримують пенсії із солідарної системи, – 0,3 млн інших категорій пенсіонерів, які не працюють, – до 2520,00 гривень.

На коефіцієнт збільшення 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ (пенсії із солідарної системи) – 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 587,41 гривень;

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ (пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 гривень;

“Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ (пенсії військовослужбовцям) – 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 1073,56 гривень.

До 0,9 млн пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у період з 01.01.2020 до 31.12.2022 включно, які не підвищились з 1 березня, встановлено щомісячну доплату в розмірі 100 гривень.

Додаткові гарантії мінімальних пенсій та пенсійних виплат.

Довідково. Пенсії, призначені у 2020-2022 роках з 1 березня 2023 року не підвищуються, оскільки їх обчислення відбувалося з урахуванням показників середньої заробітної плати відповідно 7763,17 грн, 9118,81 грн, 10846,37 грн, які перевищують розмір показника середньої заробітної плати у розмірі 7405,03 грн, що склався під час цьогорічної індексації.

Мінімальний розмір пенсії – це визначена законодавством, для певної категорії пенсіонерів, величина до якої встановлюються будь-які надбавки, підвищення, доплати до пенсій (за наявності у особи права на них).

Мінімальний розмір пенсійної виплати визначається законодавством з урахуванням, встановлених до пенсій, у тому числі пенсій у мінімальному розмірі, надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).