Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Людина отримує статус зниклої безвісти за певних обставин та з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Після встановлення пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, виплата пенсії зупиняється. Виплата коштів поновлюється після особистого звернення цієї людини до органів Пенсійного фонду України.

Відповідно до статті 47 закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсія виплачується пенсіонеру за місцем фактичного проживання у межах України. Тобто, з урахуванням закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”, людина, яка зникла безвісти, є фізичною особою, щодо якої протягом певного часу немає відомостей про її місцеперебування.