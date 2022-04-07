Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Зеленський наголосив, що після того, як до Маріуполя підійшли російські війська, вони перетворили мирне місто, яке, зокрема, було домом і для великої грецької громади, на “просто руїни”. Наразі, за даними президента, у місті залишається близько 100 тисяч людей.

“Російські військові знищували все: лікарні, пологовий будинок, житлові будинки, міський театр, в якому мирні мешканці ховалися від бомб. Маріуполь майже знищений. Впевнений, майже кожен із вас вже бачив, як місто виглядає зараз”, – зазначив Володимир Зеленський.

Також український лідер зауважив, що РФ “впевнена у своїй абсолютній безкарності”, і це необхідно негайно зупинити. Інакше російські солдати після Маріуполя візьмуться руйнувати Одесу.

“Ми маємо притягнути РФ до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесу від знищення, якого зазнав Маріуполь. Ми маємо знайти усіх-усіх депортованих Росією людей. Ми маємо врятувати хоча б тих маріупольців, хто ще живий і хто може бути врятований”, – констатував Президент України.