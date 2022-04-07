Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Греції заявив, що російські війська майже повністю знищили Маріуполь та можуть почати нищити Одесу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Зеленський наголосив, що після того, як до Маріуполя підійшли російські війська, вони перетворили мирне місто, яке, зокрема, було домом і для великої грецької громади, на “просто руїни”. Наразі, за даними президента, у місті залишається близько 100 тисяч людей.

“Російські військові знищували все: лікарні, пологовий будинок, житлові будинки, міський театр, в якому мирні мешканці ховалися від бомб. Маріуполь майже знищений. Впевнений, майже кожен із вас вже бачив, як місто виглядає зараз”, – зазначив Володимир Зеленський.

Також український лідер зауважив, що РФ “впевнена у своїй абсолютній безкарності”, і це необхідно негайно зупинити. Інакше російські солдати після Маріуполя візьмуться руйнувати Одесу.