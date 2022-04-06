Європейський Союз продовжить озброювати Україну для завершення війни – Боррель

Європейські партнери мають на меті якнайшвидше закінчити війну. Для цього Європейський Союз продовжить споряджати зброю до України та чинити тиск на Кремль.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на засіданні Європейської ради.

“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше”, – наголосив Боррель.

За словами глави європейської дипломатії, Європейський Союз готовий споряджати ще більше зброї Україні та продовжить тиск на Кремль, аби РФ припинила руйнівні дії.

Своєю чергою Естонія вже передала Україні партію летальної зброї. До військової допомоги увійшли протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматична зброя, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.