Європейський Союз продовжить озброювати Україну для завершення війни – Боррель

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на засіданні Європейської ради.
“Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше”, – наголосив Боррель.
За словами глави європейської дипломатії, Європейський Союз готовий споряджати ще більше зброї Україні та продовжить тиск на Кремль, аби РФ припинила руйнівні дії.
Своєю чергою Естонія вже передала Україні партію летальної зброї. До військової допомоги увійшли протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматична зброя, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.
- Нагадаємо, Чеська республіка після консультацій з країнами НАТО відправляє в Україну партію наступальної техніки, зокрема танки та БМП.
- Раніше німецький уряд дозволив Чехії передати Україні бойові машини піхоти PbV-501, які офіційна Прага викупила наприкінці 90-х років.
- Також Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.