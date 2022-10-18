Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі.

На місці влучання – пожежа та серйозні руйнування.

Без електроенергії залишились мешканці окремих районів Дніпра, Синельникового та Васильківки.

“Знеструмлена одна з насосних станцій “Дніпроводоканалу”. На лівому березі міста Дніпро перебої з водою. Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак. Будь ласка. Заощаджуємо електрику всюди, де можливо. Зараз це надважливо”, – написав очільник Дніпропетровщини.