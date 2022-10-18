Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного дару по енергетичному об'єкту інфраструктури у Дніпрі. Як наслідок - низка районів міста залишились без електро- та водопостачання. Тих, у кого немає проблем зі світлом, закликають до серйозного заощадження електроенергії.