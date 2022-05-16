Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий.
“У Львові чутно вибухи”, – написав Садовий.
Він закликав містян залишатись в укриттях.
Місцеві ЗМІ повідомляють про дуже потужні вибухи під час повітряної тривоги.
Очевидці також інформують у соцмережах про велику кількість вибухів, які чути у місті.
Водночас повітряна тривога оголошена й в інших областях України.
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