Після оголошення Генерального штабу щодо початку операції з евакуації оборонців Маріуполя, у Львові, опівночі, спрацювали сирени, після чого пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий.

“У Львові чутно вибухи”, – написав Садовий.

Він закликав містян залишатись в укриттях.

Місцеві ЗМІ повідомляють про дуже потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Очевидці також інформують у соцмережах про велику кількість вибухів, які чути у місті.

Водночас повітряна тривога оголошена й в інших областях України.