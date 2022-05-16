Про це повідомляє мер міста Андрій Садовий.

“У Львові чутно вибухи”, – написав Садовий.

Він закликав містян залишатись в укриттях.

Місцеві ЗМІ повідомляють про дуже потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Очевидці також інформують у соцмережах про велику кількість вибухів, які чути у місті.

Водночас повітряна тривога оголошена й в інших областях України.

 