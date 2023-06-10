Після підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС у тимчасово окупованому Криму виникли проблеми з водопостачанням.

Джерело: Центр національного спротиву.

Водночас керівництво РФ дало вказівку керівнику окупаційної адміністрації півострова Аксьнову замовчувати критичну ситуацію з постачанням води у Криму.

Чіткого плану щодо того, як вирішити проблему із забезпеченням прісною водою мешканців півострова окупанти не мають. Тому не території тимчасово захопленого Криму окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації із підривом дамби Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів північнокримським каналом.

В контексті цього, російські окупанти намагаються не допустити паніки серед місцевого населення, зокрема, висвітлення злочинних дій російської армії.

У ЦНС зазначили, що такі дії на території Криму вказують на те, що росіяни мають сумніви щодо можливостей втримати півострів.

Водночас українське підпілля фіксує всіх окупантів та колаборантів. Тому на них чекає неминуче покарання за всі злочини скоєні проти народу України.

Зазначимо, що нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову росіян, де один з них розповідає про те, що дамбу Каховської ГЕС підірвала диверсійна група російських загарбників.

Росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої країни. Про це загарбники розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

“Там не они (українська сторона, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали”, – розповідає російський військовий.

Також росіянин описує наслідки підриву Каховської ГЕС, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Додамо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ щодо підриву дамби Каховської ГЕС.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).