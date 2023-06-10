Кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у повідомленні на своєму телеграм-каналі розкрив подробиці підготовки російськими окупантами підриву дамби Каховської ГЕС, які свідчать, що військові РФ знали про майбутній теракт.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, Таліпов обурився дописами так званих російських “військових блогерів”, які повідомляли, що особовий склад окупантів кинули на островах і вони “в критичному стані ледь не на дерева залізли”.

Таліпов заявив, що подібна інформація це все фейк: “Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат жодних немає. Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня”.

У ГУР зазначили, що це повідомлення блогера-колаборанта – пряме свідчення, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію.

Також в українській розвідці припустили, що є висока ймовірність того, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова традиційно спробують оголосити “ворогом народу” чи “агентом українських спецслужб”. Втім, кількість подібних свідчень дедалі зростає. Всі вони стануть додатковими доказами на майбутньому трибуналі.

Зазначимо, що нещодавно Служба безпеки України перехопила телефонну розмову росіян, де один з них розповідає про те, що дамбу Каховської ГЕС підірвала диверсійна група російських загарбників.

Росіяни хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої країни. Про це загарбники розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

“Там не они (українська сторона, – ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали”, – розповідає російський військовий.

Також росіянин описує наслідки підриву Каховської ГЕС, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Додамо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ щодо підриву дамби Каховської ГЕС.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Довідково. Олександр Таліпов – кримський проросійський блогер. Засновник та автор ресурсу “кримський смерш”, який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.