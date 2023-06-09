В ООН стурбовані обстрілом російськими загарбниками Херсона під час евакуації населення із затоплених зон та закликали РФ надати доступ гуманітарним організаціям до лівого берега.

Джерело: Голос Америки.

Майже два десятки країн-членів ООН, серед яких США, Японія, а також низка європейських держав-партнерів України виступили із заявою щодо ситуації з обстрілом росіянами Херсона та його околиць під час евакуаційних заходів.

“Висловлюємо глибоку стурбованість повідомленнями про обстріл Херсона під час евакуації з районів, затоплених після підриву дамби Каховської ГЕС. Як повідомила херсонська місцева влада, сьогодні в місті внаслідок обстрілів під час операції з евакуації постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, у тому числі поліціянти, медики та рятувальники”, – мовиться у заяві західних країн.

Також країни-члени ООН та європейські держави-партнери України рішуче засудили обстріли районів евакуації та закликали Російську Федерацію припинити такі атаки та дозволити групам евакуації безпечно допомогти постраждалому цивільному населенню.

Крім того, дипломати закликали Росію надати повний, безпечний і безперешкодний доступ до постраждалих районів на лівому березі Дніпра, які зараз знаходяться під контролем російських військ, для гуманітарних організацій, зокрема ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, щоб допомоги постраждалим місцевим жителям.

Зазначимо, що вчора, 8 червня, російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі. В одному із сіл через обстріли травмовано чотирьох місцевих мешканців. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Росіяни розпочали обстріл саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

“Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше – людські життя”, – зазначили у МВС.

Додамо, що за інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, станом на четвертий день після підриву росіянами Каховської ГЕС та затоплення десятка населених пунктів, загинуло 5 осіб, ще 13 – зникли безвісти.

Як повідомив міністр, станом на 12:00 9 червня у Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів з яких 34 – на підконтрольній Україні частині та 14 – на тимчасово окупованій.

Евакуйовано 2412 осіб. Загинуло 4 осіб. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб. Одна людина загинула.