Очільник МОЗ України Віктор Ляшко повідомив, що після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі за певними показниками забруднена у 28 000 разів більше норми.

Джерело: інтерв’ю Ляшка для BBC

Міністр охорони здоров’я розповів, що жодного випадку холери після підриву Каховської ГЕС в Україні не виявлено, проте настороженість щодо цього питання існує, оскільки підтоплено чимало каналізаційних споруд, скотомогильників, вигрібних ям тощо.

“І якщо забруднена вода потрапить в мережі водопостачання, все це може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб, у тому числі холери. Спочатку це можуть бути гострі кишкові інфекції, зазвичай бактеріологічні. Потім друга хвиля – це вже вірусні інфекції: гепатити, холера. А потім третя – паразитози.”, – пояснив він.

Щодо сибірської виразки, зауважив міністр, то на сьогодні ризики її виявлення низький.

“По “сибірці” маємо сьогодні низький ризик. Але ж тут питання в іншому – чи будуть люди дотримуватися заборони користуватися водою. Якщо спори, змиті водою, будуть потихеньку іти у море, то ризик низький. Якщо будуть порушення, будуть цією водою поїти тварин, прогноз буде іншим”,- наголосив він.

Він додав, що ці хвороби можуть бути виявлені у тих, хто порушує санітарно-епідемічні норми

“Якщо ми говоримо про воду у Дніпрі, через прорив дамби вона затопила велику територію. Ми фіксуємо перевищення по мікробному числу в десятки тисяч разів”, – сказав Ляшко додавши, що за певними показниками забруднення води у Дніпрі у 28 000 разів вище за норму.

Саме тому, наголосив міністр, заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот.

На запитання, де ситуація є найгіршою, Віктор Ляшко відповів, що “скрізь погано”.

“Некоректно говорити, що у нас десь гірше, десь краще – у нас скрізь погано. Щоб не давати людям надію, що ось там набагато гірше, а тут можна купатися чи виловити рибу – ми говоримо про (небезпеку – ред.) у всій акваторії нижче Каховської дамби”, – зауважив глава МОЗ.

Також міністр нагадав, що заборонено купатись у Чорному морі на українському узбережжі, оскільки туди потрапляє забруднена із Дніпра вода.

Коли Дніпро очиститься на даний час сказати неможливо.

“Залежить від ступеня руйнування дамби, від того, як вода буде виходити з лиману. Там же є коса. І одна справа, коли вода пішла, то були одні прогнози. Потім ця коса її стримала, вода пішла до Миколаївщини підіймалась вверх по річках. Почалося підтоплення сіл у Миколаївській області. Зараз вже звідти сходить. І як воно буде далі? Є прогнози, але ми їх не озвучуємо”, – наголосив він.