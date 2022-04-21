Про це сповістив речник ОВА Сергій Братчук.
За його словами, після підбиття українськими воїнами ракетного крейсера “Москва”, залишки Чорноморського флоту РФ відійшли від берегів Одещини та намагаються відновити свою боєздатність. Та попри це, вірогідність ракетних ударів з території тимчасово окупованого Криму “залишається високою”.
Також Братчук додав, що під час Великодніх свят зростає вірогідність активізації роботи ворожих ДРГ, які наразі перебувають на території Придністров’я, тому Україна посилить у тому напрямку оборону.
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