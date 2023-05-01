Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Російські військові у ніч проти 1 травня завдали чергового масованого удару по Україні. Не зафіксовано пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію.

“Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області”, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів ускладнилась ситуація з електропостачанням у Херсонській області. Нині знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі в області.

“Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб”, — повідомили в Міненерго.

На сьогодні енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Крім того, минулої доби заживлено понад 7 тисяч абонентів у Донецькій області та близько 3 тисяч – у Сумській.