Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Російські військові у ніч проти 1 травня завдали чергового масованого удару по Україні. Не зафіксовано пошкоджень об’єктів, що генерують електроенергію.
“Однак є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області”, — йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілів ускладнилась ситуація з електропостачанням у Херсонській області. Нині знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7, 1 тисячі в області.
“Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб”, — повідомили в Міненерго.
На сьогодні енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Крім того, минулої доби заживлено понад 7 тисяч абонентів у Донецькій області та близько 3 тисяч – у Сумській.
- 1 травня росіяни двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області. Станом на 7:45 відомо, що по допомогу медичних працівників звернулося 25 осіб, із них троє – діти.
- 1 травня близько 2:30 російські армійці атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.