На думку британських розвідників, найманці ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжать наступальні операції на Донбасі, коли відновлять свої сили після місяців виснажливої боротьби за Бахмут.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що вагнерівці почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута, як і повідомляв раніше очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

Відомо, що 25 травня він оголосив про початок відведення своїх сил із міста та передачу його під контроль регулярних військ РФ.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також підтвердила ротацію вагнерівців на околицях міста.

Станом на 24 травня до Бахмута увійшли “війська” так званої “ДНР”, аби почати розміновування.

Також останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ Росії, ймовірно, перемістилися з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута.

Своєю чергою ЗСУ зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута станом на 16 травня 2023 року. Ротація вагнерівців, ймовірно, продовжуватиметься контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу в осередках навколо Бахмута.

Фахівці резюмували, що попри триваючу ворожнечу Пригожина з міноборони Росії, найманці ПВК “Вагнер”, ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі після відновлення своїх сил.