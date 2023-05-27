На думку аналітиків Інституту вивчення війни, успішні контратаки ЗСУ на флангах Бахмута можуть завадити регулярним війська РФ замінити найманців ПВК "Вагнер" у місті.

Джерело: ISW

Російські мілблогери стверджують, що українські війська провели успішні контратаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Відомий мілблогер заявляв, що українські контратаки поблизу Оріхово-Василівки призвели до того, що частини вагнерівців відступили до кілометра від своїх позицій у цьому районі.

Також російські мілблогери стверджували, що українські сили захопили височини вздовж траси E40 (Бахмут – Слов’янськ) поблизу Оріхово-Василівки, і що в цьому районі тривають бої.

Окрім цього, за їхніми даними ЗСУ просунулися в бік Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець, ймовірно, створюючи загрозу оточення населеного пункту і таким чином змусити російські війська відступити на схід.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, свідчать, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.

Фахівці додали, що обмежені успішні контратаки ЗСУ, імовірно, завадять регулярним військам РФ замінити вагнерівців у Бахмуті

Зменшення темпів російських наступальних операцій у районі Бахмута та повідомлення про триваючу передислокацію окупантів, ймовірно, нададуть українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий етап операцій навколо міста, якщо вони того захочуть.