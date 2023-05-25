Бойовики ПВК «Вагнер», ймовірно, почали виходити з Бахмута

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці ​​почали відхід зі східного міста Бахмут.

Джерело: очільник групи “Вагнер”/Telegram

В опублікованому відеоролику, Пригожин зазначив, що його бойовики полишають Бахмут.

Угруповання вже заявило, що покине місто, зазначивши раніше, що РФ нібито “взяла під повний контроль Бахмут”.

Київ заперечив спростував інформацію, 24 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що українські армійці просуваються на деяких ділянках напрямку, водночас спостерігається зниження інтенсивності боїв на флангах у передмісті Бахмута. Водночас застерегла, що це не означає, що ворог слабшає. Навпаки – росіяни намагаються посилитись на флангах та роблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. За її словами, у місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Наразі ворог здійснює заміну підрозділів.

“Вагнерівці” брали активну участь у боях за Бахмут, який був у центрі однієї з найтриваліших і найкривавіших боїв у повномасштабній війні.

І російські, і українські війська зазнали великих втрат, супутникові зображення міста показують масштаби руйнувань, залишених внаслідок бойових дій.

24 травня очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що українські військові є одними із “найсильніших” у світі та зауважив, що мета РФ – “демілітаризувати” Україну – не має успіху.

Раніше аналітики ISW пояснили, чому очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з України та дати їм два місяці на відновлення.

Зауважимо, у The New York Times зазначили, що битва за місто Бахмут на Донеччині, яка тривала понад 10 місяців, на сьогодні фактично завершена. Після місяців жорстоких артилерійських дуелей, шаленого наступу військ і тисяч втрат росіян і українців формування РФ контролюють промисловий вузол, а українські війська намагаються тиснути на фланги міста.