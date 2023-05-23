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Після заяв Орбана, що Україна нібито не виграє війну, обвалилася угорська валюта

23 травня в Угорщині валюта втратила 0,9% вартості та опустилася до 377,2 форинта за євро після заяви прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо того, що Україна не переможе у війні. За сьогодні це стало найбільшим падінням серед валют країн, що розвиваються.

Вівторок, 23 травня 2023, 17:49
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Джерело: Bloomberg.

Падіння спровокувало як заява стосовно перемоги України, так і те, що глава уряду визнав, що країна розійшлася з Євросоюзом у питанні надання допомоги Києву.

Позиція Орбана щодо блокування виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, який підтримує Україну зброєю, означатиме, що доведеться довше чекати, поки Єврокомісія розблокує багатомільярдну допомогу. Це негативно вплине на місцеву економіку.

Також угорський центробанк вперше з початку року зменшив на 1 п.п. до 17% облікову ставку.

“Зниження ставки зробить форинт більш чутливим до негативних новин, пов’язаних як із внутрішніми, так і зовнішніми чинниками”, – сказав  Петр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Ключова ставка Угорщини в 18% приваблювала інвесторів. З початку року це допомогло форинту зміцнитися на 6% до євро, але зараз валюта зазначала падіння.

Теги: Угорщина, Віктор Орбан, російсько-українська війна

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