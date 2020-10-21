Після осінніх канікул учні 1-4 класів повинні повернутися до навчання в очному форматі. Що стосується 5-11 класів – все залежатиме від епідемічного рівня.

Про це повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Так, для 5-11 класів йдеться про змішану або дистанційну форми навчання

“Наша позиція: діти мають навчатися в повноформатному режимі. Повторення весняного локдауну – найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити… Хочу поінформувати, що ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах”, – наголосив Шкарлет.

Він висловив думку, що зараз вчителі краще готові до дистанційної роботи, ніж це було навесні.

“Багато матеріалів напрацьовано, і вчителі більшою мірою готові до роботи дистанційно”, – написав Шкарлет.

При цьому він нагадав, що в зазначеному питанні необхідно враховувати економічну складову і ту обставину, що дітей непросто залишати вдома без нагляду.

“Наша позиція: діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде “червона” зона, залишиться на дистанційному. На жаль”, – зазначив Шкарлет.