Про це повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Так, для 5-11 класів йдеться про змішану або дистанційну форми навчання
“Наша позиція: діти мають навчатися в повноформатному режимі. Повторення весняного локдауну – найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити… Хочу поінформувати, що ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах”, – наголосив Шкарлет.
Він висловив думку, що зараз вчителі краще готові до дистанційної роботи, ніж це було навесні.
“Багато матеріалів напрацьовано, і вчителі більшою мірою готові до роботи дистанційно”, – написав Шкарлет.
При цьому він нагадав, що в зазначеному питанні необхідно враховувати економічну складову і ту обставину, що дітей непросто залишати вдома без нагляду.
“Наша позиція: діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде “червона” зона, залишиться на дистанційному. На жаль”, – зазначив Шкарлет.
- 13 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про внесення змін в постанову №641 про введення карантину. Тим самим було рекомендовано введення осінніх канікул в Україні з 15 жовтня. Рішення ініціювало Міністерство освіти та науки.
- 13 жовтня Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину через епідемію COVID-19 до кінця року, посиливши обмеження.