Рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 13 жовтня.
Рекомендація про введення осінніх канікул аргументована масовими спалахами коронавірусу серед учнів, педагогів та персоналу шкільних закладів. Учням рекомендують залишатися вдома та мінімізувати контакти з великими групами людей.
“Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне або змішане навчання”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
- Раніше Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала школам оголосити канікули достроково з можливістю переходу на дистанційне навчання. Закладами загальної середньої освіти рекомендувалось встановити канікули з 15 по 30 жовтня, а не з 26 по 1 листопада, як планувалося. Після канікул комісія радить перейти на дистанційну чи змішану форму навчання “з урахування епідеміологічної ситуації”.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Кабінету Міністрів продовжити дію адаптивного карантину в нашій країні до кінця 2020 року.