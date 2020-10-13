Кабінет Міністрів України прийняв рішення про внесення змін в постанову №641 про введення карантину. Тим самим було рекомендовано введення осінніх канікул в Україні з 15 жовтня. Рішення ініціювало Міністерство освіти та науки.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 13 жовтня.

Рекомендація про введення осінніх канікул аргументована масовими спалахами коронавірусу серед учнів, педагогів та персоналу шкільних закладів. Учням рекомендують залишатися вдома та мінімізувати контакти з великими групами людей.

“Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне або змішане навчання”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.