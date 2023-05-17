Про це повідомила Мінекономіки України.
“Наступний транш до $3 млрд стане доступним у 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд в міру наповнення пайплайну проєктів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів”, — йдеться у повідомленні.
Кошти планують залучити на довгостроковий період під мінімальні відсотки. Термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Згідно з угодою, позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї в межах фонду економічного розвитку.
Також в Україні планують відкрити офіс EDCF.
“Україна використовує усі можливості для залучення додаткових ресурсів від міжнародних партнерів. Реалізація Угоди відкриє нові можливості для співпраці бізнесу обох країн. Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у повоєнному відновленні країни” – заявила перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.
- В офісі президента Південної Кореї оголосили, що надання військової допомоги Україні залежить від дій Москви. Представник канцелярії глави держави зазначив, що вони хочуть приєднатися до допомоги Україні, але мають стабільно підтримувати російсько-корейські відносини.
- Уряд Південної Кореї передав Україні 10 автівок екстреної медичної допомоги. Транспорт скерують до Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської і Сумської областей.