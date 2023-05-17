Південна Корея планує надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки. Нашу державу включили до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва у межах програми Офіційної допомоги розвитку.

Про це повідомила Мінекономіки України.

У червні очікується другий етап угоди. Після цього з’явиться можливість отримання першого траншу від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF) в розмірі до $300 млн. Це стане можливим через 3-4 місяці після підписання документа на початку літа.

“Наступний транш до $3 млрд стане доступним у 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд в міру наповнення пайплайну проєктів. Також Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів”, — йдеться у повідомленні.

Кошти планують залучити на довгостроковий період під мінімальні відсотки. Термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Згідно з угодою, позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї в межах фонду економічного розвитку.

Також в Україні планують відкрити офіс EDCF.

“Україна використовує усі можливості для залучення додаткових ресурсів від міжнародних партнерів. Реалізація Угоди відкриє нові можливості для співпраці бізнесу обох країн. Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у повоєнному відновленні країни” – заявила перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.