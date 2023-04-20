Про це повідомило Yonhap.
“Слова президента були відповіддю на здоровий глузд і принциповість. Російська влада коментує те, чого не відбувається, але ми можемо думати про це навпаки: те, що ми робитимемо в майбутньому залежатиме від дій Росії”, — заявив представник президента Юн Сук Йоль.
Чиновник казав, що гуманітарну кризу в Україні всі в міжнародному співтоваристві вважають серйозною.
“Він висловився в гіпотетичних термінах, як Південна Корея може сидіти склавши руки і спостерігати в такій гіпотетичній ситуації?” — додав він.
Поки допомога від Сеула Києву не змінилася. Водночас у південнокорейському законодавстві немає нічого, що забороняло б постачання зброї країні, яка перебуває в стані війни. Нині причина полягає в тому, що між РФ і Південною Кореєю є відносини.
“Причина, через яку ми не робимо таких дій добровільно, полягає в тому, що ми хочемо одночасно і збалансовано виконувати завдання зі стабільної підтримки й управління південнокорейсько-російськими відносинами і водночас активно приєднатися до лав міжнародного співтовариства в захисті свободи українського народу”, — підсумував він.
Юн Сук Йоль нагадав, що багато країн світу прийшли на допомогу Південній Кореї, коли її було майже стерто з лиця землі під час Корейської війни 1950-53 років.
- Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заявив, що його країна може розширити свою підтримку України, надавши окрім гуманітарної та економічної допомоги ще й військову.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Південній Кореї після повідомлення про те, що Сеул, ймовірно, відправить зброю в Україну.
- США будуть тісно координувати роботу з Південною Кореєю у напрямку збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.