В офісі президента Південної Кореї оголосили, що надання військової допомоги Україні залежить від дій Москви. Представник канцелярії глави держави зазначив, що вони хочуть приєднатися до допомоги Україні, але мають стабільно підтримувати російсько-корейські відносини.

Про це повідомило Yonhap.

“Слова президента були відповіддю на здоровий глузд і принциповість. Російська влада коментує те, чого не відбувається, але ми можемо думати про це навпаки: те, що ми робитимемо в майбутньому залежатиме від дій Росії”, — заявив представник президента Юн Сук Йоль.

Чиновник казав, що гуманітарну кризу в Україні всі в міжнародному співтоваристві вважають серйозною.