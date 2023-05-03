Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич зазначила, що “швидкі” мають невеликі габарити ззовні, але добре сплановані всередині. Вони дозволяють як мінімум перевозити двох лежачих пацієнтів.

“Швидкі” обладнанні автоматичними дефібриляторами, ношами, кисневими балонами, бандажами, шийними комірцями, аспіраційними катетерами, тейпами для катетеризації вен тощо. Всередині є все, що необхідно для надання якісної екстреної медичної допомоги.

Допомогу передали завдяки співпраці Посольства Республіки Корея в Україні та особисто посла Кім Хьонг Те, посла України в Республіці Корея Дмитра Пономаренка, співголови міжпарламентських зв’язків із Республікою Корея Дмитра Припутня і Міністерства охорони здоров’я.

“Географічно ми розташовані на самому кордоні з Росією. І майже щодня відбувається артилерійський обстріл. Тому ця автівка швидкої медичної допомоги нам дуже необхідна”, — зазначив головний лікар Білопільського центру первинної медичної допомоги, що на Сумщині, Костянтин Рожин.