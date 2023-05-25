За інформацією ЗМІ, Південна Корея розпочинає надання Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, що, за словами офіційних осіб США, зробить майбутній контрнаступ ЗСУ ефективнішим та дасть змогу Білому дому відкласти важке рішення щодо постачання касетних боєприпасів, які заборонені у низці країн.

Джерело: The Wall Street Journal

Рішення щодо надання снарядів означає зміну позиції Сеула, який у листопаді 2022 року пообіцяв надати артилерію, однак згодом відмовився від надання летальної допомоги пропри прохання Сполучених штатів.

Згідно з конфіденційною домовленістю, Південна Корея передає снаряди до США, які, своєю чергою, організували їх відправку в Україну. Білий дім відмовився від коментарів, як і представник південнокорейського уряду в Сеулі.

Пентагон відмовився повідомити, як відправляються снаряди або коли має бути завершена передача, але визнав, що він обговорював із Сеулом купівлю своїх боєприпасів.

Рішення Південної Кореї снарядів дало змогу адміністрації президента США Джо Байдена поки що відкласти рішення про відправку українцям касетних боєприпасів.

“Касетні боєприпаси стануть частиною, якої не вистачає для українського контрнаступу, щоб доповнити їхні високоточні ракети середньої дальності, танки та війська. Але для тих в адміністрації, які не готові зробити такий стрибок, унітарні 155 снарядів відповідатимуть деяким із тих самих вимог”, — сказав Майкл О’Генлон з Брукінгського інституту, незалежної вашингтонської дослідницької організації.

Прорив у постачанні боєприпасів Південній Кореї стався незабаром після того, як Вашингтон і Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля до Вашингтона минулого місяця, що стало ще одним кроком для зміцнення зв’язків.

Ця декларація дала Сеулу більший голос у консультаціях щодо можливої американської ядерної відповіді на атаку Північної Кореї в обмін на обіцянку відмовитися від розробки власної ядерної зброї.

Під час візиту Юн заявив, що міжнародне співтовариство має протистояти російській агресії в Україні, і натякнув, що його уряд розглядає можливість надання летальної допомоги.

“Ми уважно стежимо за ситуацією, яка відбувається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права”, — сказав він у своєму виступі в Гарвардській школі Кеннеді.

Вашингтон вперше звернувся до уряду Сеула минулого року з проханням надати артилерію для війни в Україні. Обидві сторони виробили початкову конфіденційну угоду, але південнокорейці охолонули після того, як вона з’явилася в ЗМІ, за словами офіційних осіб США.

У березні офіційні особи Південної Кореї побоювалися, що відправка снарядів порушить політику країни, яка на той час надавала Україні лише нелетальну підтримку, але вони також побоювалися давати відсіч союзнику, згідно з секретними документами, що просочилися.

Південнокорейські офіційні особи були також стурбовані тим, що в разі задоволення запиту США може здатися, що снаряди були обміном на візит Юна до Вашингтона, зазначив один із документів, який нібито був оприлюднений військовослужбовцем Національної гвардії Повітряних сил Массачусетсу.