Про це пише видання СNN.

“Ми приносимо щирі вибачення усім, хто, можливо, відчув себе некомфортно через рекламне відео молока, завантажене на офіційний канал Seoul Milk на YouTube”, – йдеться у заяві на офіційному сайті Seoul Dairy Cooperative.

Молоко у скандальному ролику рекламує чоловік з фотоапаратом, який бродить сільською місцевістю десь у провінції Канвондо. Закадровий голос розповідає:

“Нарешті нам вдалося показати їх у місці, де природа була б чистою”. Потім він доходить до струмка, де жінки в білому одязі п’ють воду і займаються спортивними вправами.

Зіткнувшись з негативною реакцією публіки, компанія видалила рекламу з майданчика YouTube і перепросила. Однак пізніше користувачі завантажили ролик самі, і він став вірусним.

Наголошується, що дехто також обурився поведінкою чоловіка в рекламі через те, що він таємно фільмував людей. За останні кілька років у Південній Кореї почастішали злочини, пов’язані зі шпигунськими камерами.