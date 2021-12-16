Про це пише видання СNN.
“Ми приносимо щирі вибачення усім, хто, можливо, відчув себе некомфортно через рекламне відео молока, завантажене на офіційний канал Seoul Milk на YouTube”, – йдеться у заяві на офіційному сайті Seoul Dairy Cooperative.
Молоко у скандальному ролику рекламує чоловік з фотоапаратом, який бродить сільською місцевістю десь у провінції Канвондо. Закадровий голос розповідає:
“Нарешті нам вдалося показати їх у місці, де природа була б чистою”. Потім він доходить до струмка, де жінки в білому одязі п’ють воду і займаються спортивними вправами.
Зіткнувшись з негативною реакцією публіки, компанія видалила рекламу з майданчика YouTube і перепросила. Однак пізніше користувачі завантажили ролик самі, і він став вірусним.
Наголошується, що дехто також обурився поведінкою чоловіка в рекламі через те, що він таємно фільмував людей. За останні кілька років у Південній Кореї почастішали злочини, пов’язані зі шпигунськими камерами.
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