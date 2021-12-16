Великий молочний бренд Південної Кореї Seoul Milk потрапив у скандал через рекламу, в якій жінок зобразили коровами.

Про це пише видання СNN.

“Ми приносимо щирі вибачення усім, хто, можливо, відчув себе некомфортно через рекламне відео молока, завантажене на офіційний канал Seoul Milk на YouTube”, – йдеться у заяві на офіційному сайті Seoul Dairy Cooperative.

Молоко у скандальному ролику рекламує чоловік з фотоапаратом, який бродить сільською місцевістю десь у провінції Канвондо. Закадровий голос розповідає:

“Нарешті нам вдалося показати їх у місці, де природа була б чистою”. Потім він доходить до струмка, де жінки в білому одязі п’ють воду і займаються спортивними вправами.

Зіткнувшись з негативною реакцією публіки, компанія видалила рекламу з майданчика YouTube і перепросила. Однак пізніше користувачі завантажили ролик самі, і він став вірусним.

Наголошується, що дехто також обурився поведінкою чоловіка в рекламі через те, що він таємно фільмував людей. За останні кілька років у Південній Кореї почастішали злочини, пов’язані зі шпигунськими камерами.