Про це повідомляє CNN.

Представники компанії, аби врятувати ім’я на ринку запропонували свій варіант розвитку подій.

Вони опублікували рекламу, в якій Супермен живий і насолоджується новим життям зі своїм інструктором із занять на велотренажерах Аллегрою, до якої жартома його ревнувала Керрі в першій серії серіалу.

Режисером ролика став Райан Рейндольдс.

Закадровий голос каже, що вправи на велотренажері “зміцнюють серцевий м’яз і знижують ризик захворювань серця”.

Відео було опубліковано в Twitter-акаунті Peloton з підписом “And Just Like That…he’s alive” (“І просто так… він живий”.

And just like that…he’s alive. pic.twitter.com/bVX8uWypFZ

— Peloton (@onepeloton) December 12, 2021