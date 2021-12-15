Під кінець першої серії в одного з головних персонажів – Супермена (Містер Біг) – під час вправ на велотренажері стався інфаркт, і він помер на руках своєї дружини Керрі Бредшоу.

Ця смерть на екрані позначилася на реальному фінансовому становищі компанії Peloton, акції якої після прем’єри впали на 17%. Справа в тому, що Peloton самі надали творцям шоу свій велотренажер, але вони не знали, як саме їхній продукт задіють за сюжетом, оскільки автори серіалу не повідомили компанії цю інформацію “з міркувань конфіденційності”.