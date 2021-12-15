Про це повідомляє CNN.

Під кінець першої серії в одного з головних персонажів – Супермена (Містер Біг) – під час вправ на велотренажері стався інфаркт, і він помер на руках своєї дружини Керрі Бредшоу.
Ця смерть на екрані позначилася на реальному фінансовому становищі компанії Peloton, акції якої після прем’єри впали на 17%. Справа в тому, що Peloton самі надали творцям шоу свій велотренажер, але вони не знали, як саме їхній продукт задіють за сюжетом, оскільки автори серіалу не повідомили компанії цю інформацію “з міркувань конфіденційності”.

“Я впевнена, що фанати “Сексу та міста”, як і я, засмучені новиною про те, що Супермен помер від серцевого нападу. Супермен вів те, що багато хто назвав би екстравагантним способом життя — зловживав алкогольними коктейлями, палив сигари та їв багато стейків, наражаючи своє здоров’я та життя на серйозний ризик, і як ми знаємо, у шостому сезоні у нього було діагностовано серцеве захворювання. Його спосіб життя і, можливо, навіть сімейна історія, яка часто є важливим фактором, стали імовірною причиною його смерті. А заняття на велотренажері Peloton, можливо, навіть допомогли відтермінувати його серцевий напад”, – сказано в коментарі доктора Сюзанни Стейнбаум, кардіолога та члена консультативної ради з питаннь здоров’я компанії Peloton.

Представники компанії, аби врятувати ім’я на ринку запропонували свій варіант розвитку подій.

Вони опублікували рекламу, в якій Супермен живий і насолоджується новим життям зі своїм інструктором із занять на велотренажерах Аллегрою, до якої жартома його ревнувала Керрі в першій серії серіалу.

Режисером ролика став Райан Рейндольдс.

 

Закадровий голос каже, що вправи на велотренажері “зміцнюють серцевий м’яз і знижують ризик захворювань серця”.

Відео було опубліковано в Twitter-акаунті Peloton з підписом “And Just Like That…he’s alive” (“І просто так… він живий”.

 