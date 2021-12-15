Про це повідомляє CNN.
“Я впевнена, що фанати “Сексу та міста”, як і я, засмучені новиною про те, що Супермен помер від серцевого нападу. Супермен вів те, що багато хто назвав би екстравагантним способом життя — зловживав алкогольними коктейлями, палив сигари та їв багато стейків, наражаючи своє здоров’я та життя на серйозний ризик, і як ми знаємо, у шостому сезоні у нього було діагностовано серцеве захворювання. Його спосіб життя і, можливо, навіть сімейна історія, яка часто є важливим фактором, стали імовірною причиною його смерті. А заняття на велотренажері Peloton, можливо, навіть допомогли відтермінувати його серцевий напад”, – сказано в коментарі доктора Сюзанни Стейнбаум, кардіолога та члена консультативної ради з питаннь здоров’я компанії Peloton.
Представники компанії, аби врятувати ім’я на ринку запропонували свій варіант розвитку подій.
Вони опублікували рекламу, в якій Супермен живий і насолоджується новим життям зі своїм інструктором із занять на велотренажерах Аллегрою, до якої жартома його ревнувала Керрі в першій серії серіалу.
Режисером ролика став Райан Рейндольдс.
Закадровий голос каже, що вправи на велотренажері “зміцнюють серцевий м’яз і знижують ризик захворювань серця”.
Відео було опубліковано в Twitter-акаунті Peloton з підписом “And Just Like That…he’s alive” (“І просто так… він живий”.
And just like that…he’s alive. pic.twitter.com/bVX8uWypFZ
— Peloton (@onepeloton) December 12, 2021
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