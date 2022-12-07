Південнокорейський K-pop гурт Blackpink за версією журналу Time обрали найкращим артистом року 2022. Учасниці гурту з'явилися на обкладинці видання.

Про це повідомило Hypebeast.

Учасниці Джису, Дженні, Розе та Лиса стали другими K-pop виконавцями, які отримали подібне звання. У 2020 році артистом року Time обрав південнокорейський бойз-бенд BTS. Автором фотографій виступила Петра Коллінз.

Зараз Blackpink продовжують мати успіх після випуску другого студійного альбому Born Pink. Виконавиці готуються до однойменного європейського та азійського турів. Його заплановано з грудня до початку 2023 року.

Крім спеціальної обкладинки журнал зібрав ретроспективу досягнень групи з моменту виходу на музичну сцену у 2016 році. Джису, Дженні, Розе та Лиса поділилися своїми міркуваннями про те, як їхній гурт став популярний, своє життя та кар’єру.

“Ми доклали багато праці, щоб виглядати як супержінки”, — сказала Дженні. “Зрештою, ми дуже звичайні дівчата”.

Зазначимо, що Blackpink було створено у 2016 році південнокорейським лейблом YG Entertainment. До цього кілька учасниць перебували у ранзі “трійні”. Протягом п’яти років вони займалися вокалом, танцями, брали участь у відеокліпах та записах інших артистів лейблу тощо.