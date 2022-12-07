Про це повідомило Hypebeast.
Учасниці Джису, Дженні, Розе та Лиса стали другими K-pop виконавцями, які отримали подібне звання. У 2020 році артистом року Time обрав південнокорейський бойз-бенд BTS. Автором фотографій виступила Петра Коллінз.
Зараз Blackpink продовжують мати успіх після випуску другого студійного альбому Born Pink. Виконавиці готуються до однойменного європейського та азійського турів. Його заплановано з грудня до початку 2023 року.
Крім спеціальної обкладинки журнал зібрав ретроспективу досягнень групи з моменту виходу на музичну сцену у 2016 році. Джису, Дженні, Розе та Лиса поділилися своїми міркуваннями про те, як їхній гурт став популярний, своє життя та кар’єру.
“Ми доклали багато праці, щоб виглядати як супержінки”, — сказала Дженні. “Зрештою, ми дуже звичайні дівчата”.
Зазначимо, що Blackpink було створено у 2016 році південнокорейським лейблом YG Entertainment. До цього кілька учасниць перебували у ранзі “трійні”. Протягом п’яти років вони займалися вокалом, танцями, брали участь у відеокліпах та записах інших артистів лейблу тощо.
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