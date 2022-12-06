Українська стилістка та засновниця бренду Bettter Юлія Пеліпас отримала нагороду на премії The Fashion Awards. Британська рада моди відзначила її в категорії "Лідери змін. Люди".

Про це повідомило Vogue UA.

Юлія Пеліпас отримала нагороду від головного редактора британського Vogue Едварда Еннінфула. Під час її отримання українська стилістка подякувала Великій Британії та її народу за підтримку України. Вона запросила всіх присутніх на майбутнє святкування перемоги в Україну.

Зазначимо, що Юлія Пеліпас є колишньою fashion-директоркою Vogue Ukraine. Вона працювала там з 2013 до 2021 року. Крім того, у 2020 році стилістка заснувала апсайклінг-бренд Bettter. Усі речі виробляють в Україні, а сама компанія дотримується принципів сталого розвитку. Здебільшого фірма отримує тканини з секондхендів, ринків або заводських запасів.

Стилістка має понад 20-річний досвід у сфері моди. Ще вона заявляла, що людям непотрібно стільки одягу, скільки його на сьогодні випускає модна індустрія.

Ще саме Пеліпас стилізувала знімання першої леді України Олени Зеленської влітку 2022 року, яке призначалося для американського Vogue.

Крім того, нагородами відзначили дизайнерку з Канади, засновницю бренду Brother Vellies Аврору Джеймс, стиліста з Великої Британії, який одягає Гаррі Стайлза, Гаррі Ламберта, борчиню за права людей з інвалідністю Шинед Бурке та фотографа з Бразилії Рафаеля Паваротті.

Дизайнером року став креативний директор Valentino П’єрпаоло Піччолі, а моделлю року — Белла Хадід. За результатами премії найкращим незалежним британським брендом обрано Wales Bonner. Burberry відзначили за інновації в метавсесвіті та онлайн-ігровому досвіді, а соціальну премію культурного кураторства та визнання отримав креативний директор та співзасновник Dazed Media Джефферсон Хак.

Повний перелік переможців доступний за посиланням на сайті The Fashion Awards.