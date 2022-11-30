Новий серіал "Венздей" встановив рекорд на Netflix, зібравши 341,23 мільйона годин перегляду протягом першого тижня на стримінговому сервісі з моменту випуску.

Про це повідомляє Deadline.

Зазначається, що це найкращий результат серед усіх англомовних серіалів на Netflix.

“Венздей” обійшов за переглядами четвертий сезон “Дивних див”, який набрав 335 мільйонів годин перегляду за перший тиждень з моменту релізу.

Тім Бертон разом з командою Смолвіля — з Альфредом Гофом і Майлзом Мілларом — випустили новий трилер. У серіалі розповідається про юну дівчину Венздей, яка має дуже незвичайну родину.

Дівчина починає дуже сумувати за родиною, яка, на перший погляд, зразкова, коли вирушає до академії “Невермор”, що має дуже моторошну славу. Під час свого перебування у ній дівчина намагається розгадати таємницю академії.

Також серіал потрапив до десятки в 93 країнах, посівши перше місце у 83 з них. Наразі на стримінгому сервісі “Венздей” переглянули понад 50 мільйонів користувачів.

Чинним рекордсменом є серіал “Гра в кальмара”. Він має 571,8 мільйона годин перегляду в перший тиждень на Netflix.