Плата за тепло: Ковалів порадила українцям «не відкривати вікна»

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Спершу Ковалів розповіла про те, як уряду вдалося знизити суми в платіжках українців, навівши приклад — свого дідуся.

“Мій дідусь, йому 81 рік, 55 він пропрацював лікарем в лікарні маленького містечка. Він — той, кому ця платіжка важлива, тому що у нього пенсія близько 3 тисяч гривень. Він отримав платіжку за грудень, вона стала менше на 220 гривень, отримав за січень — вона теж стала менше в такому районі. Що важливо? При цьому розмір субсидії таким людям не змінився. Розмір цієї субсидії на цю знижку не перераховується”, — запевнила вона.

Далі Ковалів заявила, що якими б не були тарифи та які б кроки не робив уряд щодо врегулювання вартості комунальних послуг, важливо, щоб українці дбали про енергозбереження.

“Що важливо ще: ми довго говоримо говоримо про тарифи, собівартість… І я згодна з мером Миколаєва, він говорить: ми встановили індивідуальні теплові пункти. Ось стало тепло, температура в грудні +5 ° С — значить не треба відкривати вікна. у нас не може бути в 27-30 ° С в квартирі і за все це ми платимо”, — підкреслила Ковалів.

Також вона порадила українцям встановлювати газові лічильники.

“Треба встановлювати лічильники, щоб кожен з нас розумів, за що конкретно він платить”, — додала вона.