Про це повідомляє американський журнал Forbes.

PLBY Group Inc, власник журналу Playboy, оформила угоду з купівлі платформи Dream за 30 млн доларів.

Це придбання має пришвидшити запуск платформи компанії Centerfold, що працюватиме за принципом OnlyFans. Інфраструктура Dream слугуватиме технологічною основою Centerfold.

Очікується, що творці матимуть змогу розміщувати контент там та взаємодіяти з шанувальниками.

За словами генерального директором PLBY Бена Кона, нова платформа буде “домом для провідних авторів по всьому світу, де вони зможуть безпосередньо спілкуватися зі своїми шанувальниками, розширювати свої спільноти і комерційний бізнес”.

Ймовірно, контент на платформі так само буде доступний за платною підпискою.

Очікується, що новий сайт від Playboy почне роботу в четвертому кварталі 2021 року, а не в другій половині 2022 року, як планувалося раніше.

До платформи буде підключений сервіс електронної комерції Playboy, щоб користувачі могли купувати продукти і товари, пов’язані з брендом.

Що відомо про OnlyFans?

OnlyFans — платформа для продажу контенту, яка дає змогу людям продавати власні відверті світлини й не лише.

Компанія OnlyFans базується в Міддлсексі (Англія). Керують нею 37-річний Тім Стоклі та його 77-річний батько Гай Стоклі, колишній інвестиційний банкір. У цій самій компанії працює Томас, брат Тіма. Сайт OnlyFans, запущений ними у 2016 році, є шостим сімейним бізнесом Стоклі.

У 2018 році Леонід Радвінський, підприємець з порносайту MyFreeCams, придбав щонайменше 75% материнської компанії OnlyFans, “Фенікс Інтернешнл”. Вартість угоди досі не названо.

Під час пандемії прибуток сервісу виріс на 553%. Штат OnlyFans за рік пандемії збільшився зі 150 до 400 працівників. Понад 300 авторів контенту для платформи вже заробили понад 1 млн доларів.

Популярності сайту сприяють і знаменитості. Торік Beyoncé разом з Megan Thee Stallion записали ремікс на її пісню “Savage”, у якій згадали про цей сервіс, чим підтвердили його високу популярність. Випуск треку призвів до підвищення трафіка сайту на 15%.

Привертають увагу до платформи та заробляють на ній і решта зірок. Зокрема, реперка Бед Бейбі (Bhad Bhabie) за шість годин після дебюту на сайті заробила понад 1 млн доларів.