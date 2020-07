Про це повідомляє Вloomberg.

У книзі Too Much And Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man ( “Занадто багато і завжди мало: Як моя сім’я породила найнебезпечнішу в світі людину”) Мері описала сімейні відносини між нинішнім американським президентом і його братом Фредом, а також іншими членами сім’ї. Вона стверджує, що 20 років мовчала про те, як жив Дональд Трамп, і робила б це далі, якби її книгу не заборонили видавати.

Вона описала Трампа, як людину, яка постійно прагнула до більшого і досягав цього, користуючись абсолютно будь-якими способами, в тому числі незаконними.

“Більше сімейних грошей, більше сімейної історії, більше влади, більше слави”, – охарактеризувала вона прагнення свого дядька.

За словами Мері, після того, як старший брат президента США, Фред Трамп-молодший, помер в 1981 році від ускладнень, пов’язаних з алкоголізмом, Дональд Трамп підштовхнув свого батька, Фреда Трампа, багатого забудовника, віддати йому всі статки.

Так і було зроблено. Тому діти Фреда, Мері і Фред (третій), подали до суду, вимагаючи віддати їм належну частину спадщини.

Згадуючи про президентські вибори 2016 року, коли майже 63 мільйони американців проголосували за Трампа, вона зазначила:

“Я бродила по своєму будинку … Я була вражена (перемогою Трампа) точно так само, як багато інших людей. Але моя травма була більш особистою. Здавалося, що 62 979 636 виборців вирішили перетворити цю країну в макроверсію моєї неблагополучної сім’ї”.

Мері стверджує, що Трамп завжди жив у брехні – як в родині, так і в бізнесі.

“Весь цей час я спостерігала, як Дональд знищував моральні підвалини, ставив під загрозу договори і рішення, топтався по незахищеним і вразливим. Це мене не здивувало … Єдине, що мене вразило – зростаюча кількість людей, які бажають дати йому нові можливості (президентські)”, – пише вона.

Племінниця президента США стверджує, що саме вона раніше передала газеті Тhe New York Times податкові документи Трампа. На підставі цих документів було написано матеріал про бізнес Трампа до того, як він став президента. Журналісти вказували на великі суми податків, які так і не заплатив як сам Трамп, так й інші члени сім’ї. Цей матеріал було відзначено Пулітцерівською премією.

Вона вважає, що успіх Трампа в бізнесі – не більше, ніж “міф”, який він сам створив. За її словами, Трамп позиціонував себе, як дуже успішного бізнесмена, хоча, фактично, таким не був. Він запевняв у своїх успіхах інших представників бізнесу, банки, ЗМІ. Про нього говорили, як про дуже успішного, хоча документи підтверджують, що це брехня.

“У нього була якась поверхнева “чарівність”, навіть харизма, яка притягувала багатьох людей. Коли від його “чарівності” нічого не залишилося, він застосував іншу “бізнес-стратегію”: він влаштовував істерики, погрожуючи збанкрутувати тих, хто не давав йому зробити що-небудь задумане. В результаті, він ставав переможцем”, – розповіла Мері.

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макінані вже назвала мемуари Мері Трамп “книгою брехні”, повною “абсурдних звинувачень”.