За минулу добу в Україні в черговий раз зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19. У деяких випадках коронавірусна інфекція вражає легені і призводить до пневмонії.

#Букви розповідають про особливості коронавірусної пневмонії та про її симптоми.

Особливості коронавірусної пневмонії

Коли інфекція COVID-19 потрапляє до дихальних шляхів, а саме – до бронхіального дерева, у людини з’вляється кашель і висока температура. Це, своєю чергою, викликає запалення, яке подразнює нерви в оболонці дихальних шляхів.

Далі інфекція може потрапити до всіх органів, які беруть участь в газообміні. Коли збудник інфекції опиняється у повітряних мішечках (альвеолах) легенів, вони запалюються. А після того, як рідина потрапляє в клітини та легені виникає пневмонія.

Легені, які заповнюються інфекцією, не в змозі передавати достатньо кисню в кров, через що людина може померти.

Симптоми пневмонії

Основним симптомом запалення легенів є кашель, зазвичай він спочатку сухий. Потім по мірі розвитку запалення, кашель стає вологим з невеликим виділенням слизисто-гнійної мокрот.

Температура тіла може бути дуже високою до 39-40 градусів, а може залишатися субфебрильною – на рівні 37,1-37,5 градусів.

У хворих на пневмонію спостерігаються і болі в грудях, особливо при глибокому вдиху. Напад кашлю після вдиху також є ознакою запалення.

При цьому, симптоми пневмонії у дітей мають декілька особливостей, які характеризуються відсутністю апетиту, підвищеною пітливістю та слабкістю. Також у дітей інколи спостерігається прискорене поверхневе дихання.

Як лікувати пневмонію, спричинену коронавірусом

На сьогодні немає жодних ліків, які б зупинили поширення пневмонії, спричиненої COVID-19.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов наголошує, що лікуватися в домашніх умовах можуть тільки люди, які мають легкий перебіг хвороби. Але рішення щодо медичної допомоги в домашніх умовах приймає виключно сімейний лікар.

Тож, якщо ви маєте симптоми пневмонії або підозру на наявність коронавірусної інфекції, зверніться до свого сімейного лікаря. Будь-які препарати слід вживати лише за призначенням вашого лікаря після відповідної консультації.