Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
“Лікуватися в домашніх умовах можуть тільки люди, які мають легкий перебіг хвороби. Рішення щодо медичної допомоги в домашніх умовах приймає виключно сімейний лікар”, – зазначив Степанов.
За словами міністра, лікар або медсестра повинні здійснювати постійний контроль поточного стану пацієнта і стан контактних осіб. Вибір методу контролю обирається лікарем індивідуально (залежно від стану пацієнта).
У зв’язку із цим Степанов озвучив симптоми легкого перебігу захворювання на COVID-19. Це:
• Невелика гарячка до 38 градусів, але вона “добре контролюється прийомом жарознижуючих препаратів” (тобто якщо спостерігається температура 38 – 38,2, а при прийомі жарознижуючих вона відразу падає).
• Легкий перебіг нежиті.
• Легкий перебіг сухого кашлю, без ознак дихальної недостатності (без утрудненого дихання, збільшення частоти дихальних рухів).
• Відсутність шлунково-кишкових проявів.
• Відсутність змін психічного стану.
“Ускладнення з боку дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні хвороби. Тому за хворими потрібно активно спостерігати”, – уточнив Степанов.
Очільник МОЗ також поінформував, що зараз коронавірус “став набагато агресивнішим”.
“Тобто кількість важких хворих збільшується… Це відбувається по всій країні”, – наголосив він.
За словами Степанова, існує проблема, коли протягом 5 – 7 днів люди не звертаються до сімейного лікаря і самостійно лікуються, дуже часто самі починають приймати антибіотики. У зв’язку з цим міністр закликав припинити самолікування, оскільки кваліфіковану медичну допомогу може надавати виключно лікар.
“Ви вживаєте антибіотики на початкових стадіях, іноді по два-три види антибіотиків. І цим наносите собі шкоду. Тому що якщо у вас буде стан, при якому вам дійсно знадобляться антибіотики, вони просто не матимуть того ефекту”, – пояснив Степанов.
(На відео – з 4:00 та 6:30)
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