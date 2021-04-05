Про це розповідають #Букви.
Так, у соцмережах кияни обурюються вартості послуг таксі.
Зазвичай поїздка, яка коштує 130-170 грн, тепер обійдеться у 500-600 грн.
Вартість послуг деяких таксі може обійтися у 800 грн.
Які обмеження будуть у Києві з 5 квітня:
- припинено роботу закладів культури;
- закриті торгово-розважальні центри;
- заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);
- не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;
- перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;
- спортзали і фітнес-центри закриті;
- підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;
- всі школи і дитячі садки закриті;
- продуктові ярмарки заборонені;
- весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.
Контролювати дотримання карантину будуть Національна та патрульна поліція, київське управління Держспоживслужби, “Муніципальна охорона”, управління “Укртрансбезпеки”.