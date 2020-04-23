Про це повідомляє видання The Local.

У середу, 22 квітня, про введення таких заходів оголосила влада федеральної землі Бремен (вона останньою серед всіх земель пішла на подібний крок). Офіційне рішення з даного питання в Бремені повинні ухвалити 24 квітня в земельному сенаті.

Використання масок буде обов’язковим у громадському транспорті по всій Німеччині (в автобусах, трамваях і так далі). Крім того, майже всі землі зобов’яжуть жителів закривати обличчя під час проведення покупок (але, наприклад, у Берліні при здійсненні покупок не обов’язково носити маску, проте це “наполегливо рекомендується”).

Нововведення набудуть чинності в більшості федеральних земель Німеччини вже з понеділка, 27 квітня, повідомляє британське агентство ВВС. У деяких регіонах подібні заходи вводяться на кілька днів раніше. Вони покликані зупинити подальше поширення коронавірусу і скоротити кількість інфікованих у країні.

Першою федеральною землею, яка ввела обов’язкове носіння захисних масок, стала Саксонія. Місцеві жителі вже повинні одягати засоби індивідуального захисту в транспорті і магазинах.

Варто відзначити, що жителям Німеччини дозволяється використовувати для прикриття обличчя також саморобні маски і шарфи, якщо вони закривають ніс і рот.

Уряд Німеччини минулого тижня наполегливо рекомендував людям носити маски в магазинах і громадському транспорті, щоб допомогти стримати поширення коронавірусу.

Згідно з останніми даними, в Німеччині заразилися коронавірусом більш ніж 150 тисяч 600 осіб, з них 5315 померли.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) неодноразово заявляла, що захисні маски обов’язково повинні носити тільки хворі на коронавірус і ті, хто за ними доглядає. Зазначалося, що маски не так ефективні, як часте миття рук із милом, і що вони можуть дати людині помилкове відчуття безпеки.

Незважаючи на це, низка європейських держав вводять обов’язкове носіння масок у громадському транспорті та в магазинах (в тому числі Австрія, Чехія і Словаччина).