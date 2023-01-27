Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомляють, що за межами об’єкта відбуваються потужні вибухи, що свідчить про військову діяльність поблизу майданчика, розташованого на лінії фронту російсько-української війни.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Майже щоденно в останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штабквартиру у Відні.

Деякі вибухи, очевидно, відбуваються на відстані найбільшої в Європі атомної електростанції, тоді як інші відбуваються набагато ближче до самого об’єкта.

Зокрема 25 січня приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів заводу. Вже 26 січня таких вибухів побільшало.

За словами Гроссі, вибухи поблизу ЗАЕС ще більше свідчать про життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо майданчика. Він додав, що зона допомогла б захистити ЗАЕС, запевнити, що вона не є ціллю, а також не використовується для атак з майданчика.

Гроссі, який обговорював запровадження такої зони з президентом України Володимиром Зеленським у Києві минулого тижня, а також продовжить свої консультації з Російською Федерацією. Він наголосив на нагальній необхідності цього під час зустрічей високого рівня в Брюсселі на початку цього тижня.

“Я вже кілька місяців закликаю створити зону охорони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Я вдячний за потужну підтримку, яку я отримав від багатьох світових лідерів, зокрема у Європі, але потрібно більше. Ми не можемо зупинитися”, – сказав гендиректор МАГАТЕ у Європарламенті.

Він нагадав, що переговори з Україною та Росією були складними, оскільки торкалися чутливих військових питань.