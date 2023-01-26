Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” в Telegram.

У компанії зазначили, що зараз на ЗАЕС не працює повномасштабний тренажер (ПМТ), на якому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.

Росіяни навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з російськими окупантами та підписувати контракти із фейковим АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС”.

В “Енергоатомі” наголосили, що підготовка та підтримання кваліфікації на ПМТ є важливою для безпеки АЕС складовою експлуатаційної діяльності та має проводитися систематично, щоб персонал зберігав і розвивав раніше набуті навички.

А також підкреслили, що підтримувати ліцензовану готовність персоналу АЕС і навчати його рекомендує Міжнародне агентство з атомної енергії, і це є однією з вимог Державної інспекції ядерного регулювання України.

“Оскільки повномасштабний тренажер зараз не може повноцінно функціонувати, українські атомники невідомо скільки часу не матимуть можливості ані навчатися, ані підвищувати кваліфікацію, і це загрожує безпечності експлуатації найбільшого в Європі ядерного об’єкта”, – пояснили в “Енергоатомі”.

Зазначимо, що за інформацією “Енергоатома”, російські армійці планують завезти на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію ремонтників з Республіки Білорусь, адже російські загарбники все ще шукають працівників для роботи на ЗАЕС.

У компанії зазначають, що російські окупанти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Адже росіяни все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній.

Відтак, є ймовірність, що росіяни привезуть на Запорізьку атомну електростанцію близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС.

У компанії зауважили, що очевидно, ремонтники потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів, які самі ж росіяни й влаштовують. А примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається.