17 листопада через акції протесту, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією, народних депутатів і журналістів виводили з будівлі Верховної Ради через підземний коридор.

Про це розповідають #Букви.

Через те, що мітингувальники SaveФОП намагалися прорватися в будівлю Ради, охорона закрила всі виходи і оточила їх кордоном.

Народні депутати, співробітники апарату, журналісти були змушені користуватися підземкою. Всі виходили на вул. Садова, 3-а.

Варто зазначити, що це звичайна практика виходити через підземний коридор, якщо на площі Конституції відбуваються будь-які заворушення.

Нагадаємо, що 17 листопада зранку під Раду прийшли підприємці, які вимагали не встановлювати РРО, тобто так звані касові апарати. Проте депутати провалили відповідний законопроєкт.

Учасники мітингу перебували під будівлею Ради цілий день. Вони зробили поодинокі спроби прорватися до входу у Парламент, але їх зупинили працівники поліції.

Особливих заворушень не було, але учасники активно скандували: “Ганьба”, “С*ки, с*ки!”.

Декому з мітингувальників в обличчя забризкали сльозогінним газом: