Верховна Рада України провалила голосування за законопроєкт, який передбачає відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для деяких категорій фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 4313-д підтримали тільки 17 народних депутатів (при 226 мінімально необхідних): 13 – від “Слуги народу”, 4 позафракційних.

Варто зазначити, що цей законопроєкт раніше був направлений на доопрацювання в комітет і сьогодні винесений на повторне перше читання.

Один із ініціаторів законопроєкту, нардеп від “Слуги народу”, голова фінансового комітету Данило Гетманцев сьогодні запропонував депутатам зняти доопрацьований документ з розгляду, тому що він “неоднозначний і суперечливий”.

“Ми провели додаткові консультації. Питання неоднозначне і суперечливе. Воно, з одного боку, породжує біль і страхи і підприємців, а з іншого – прийняття невиваженого рішення призведе до порушення прав 40 млн наших громадян, які вимагають введення чека. З огляду на це, ми повинні знайти компроміс. Тому я пропоную зняти це питання сьогодні з розгляду, створити робочу групу і розробити компромісний законопроєкт, який би влаштував усіх”, – зазначив Гетманцев.

Нардепи від ряду фракцій розкритикували законопроєкт. Біля президії відбулася нарада за участю заступника голови Парламенту Олени Кондратюк та керівників фракцій.

У підсумку законопроєкт був винесений на голосування в першому читанні і провалений (оскільки Рада вже зайшла в розгляд документа, його не можна було просто зняти).

Доопрацьованим законопроєктом пропонувалося відтермінувати обов’язкове використання касових апаратів для ФОП (для платників єдиного податку другої-четвертої груп), крім тих, які здійснюють “ризикові” види діяльності, з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року.

Ризикові види операцій – це: реалізація товарів (надання послуг) через Інтернет; реалізація технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту; реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я; реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння; роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів та інше.

Тобто в разі ухвалення законопроєкту під час здійснення цих видів діяльності потрібно було б застосовувати РРО вже в 2021 році.

У разі добровільного встановлення і початку застосування РРО підприємцями, які не зобов’язані їх застосовувати з 1 січня 2021 року, пропонувалося надати їм право на отримання одноразової грошової допомоги з бюджету.

Варто відзначити, що раніше сьогодні в чаті “Слуги народу” відбувалася жвава дискусія з приводу цього документа. Зокрема, зазначалося, що до “законопроєкту Гетманцева багато запитань від депутатів” і він “не зайде”.

“Були одні домовленості, на виході вийшло інше”, – написав один зі “слуг”.