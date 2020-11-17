Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт № 4313-д підтримали тільки 17 народних депутатів (при 226 мінімально необхідних): 13 – від “Слуги народу”, 4 позафракційних.

Варто зазначити, що цей законопроєкт раніше був направлений на доопрацювання в комітет і сьогодні винесений на повторне перше читання.

Один із ініціаторів законопроєкту, нардеп від “Слуги народу”, голова фінансового комітету Данило Гетманцев сьогодні запропонував депутатам зняти доопрацьований документ з розгляду, тому що він “неоднозначний і суперечливий”.

“Ми провели додаткові консультації. Питання неоднозначне і суперечливе. Воно, з одного боку, породжує біль і страхи і підприємців, а з іншого – прийняття невиваженого рішення призведе до порушення прав 40 млн наших громадян, які вимагають введення чека. З огляду на це, ми повинні знайти компроміс. Тому я пропоную зняти це питання сьогодні з розгляду, створити робочу групу і розробити компромісний законопроєкт, який би влаштував усіх”, – зазначив Гетманцев.

Нардепи від ряду фракцій розкритикували законопроєкт. Біля президії відбулася нарада за участю заступника голови Парламенту Олени Кондратюк та керівників фракцій.

У підсумку законопроєкт був винесений на голосування в першому читанні і провалений (оскільки Рада вже зайшла в розгляд документа, його не можна було просто зняти).

Верховна Рада 17 листопада

Верховна Рада 17 листопада

Доопрацьованим законопроєктом пропонувалося відтермінувати обов’язкове використання касових апаратів для ФОП (для платників єдиного податку другої-четвертої груп), крім тих, які здійснюють “ризикові” види діяльності, з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року.

Ризикові види операцій – це: реалізація товарів (надання послуг) через Інтернет; реалізація технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту; реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я; реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння; роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів; діяльність готелів та інше.

Тобто в разі ухвалення законопроєкту під час здійснення цих видів діяльності потрібно було б застосовувати РРО вже в 2021 році.

У разі добровільного встановлення і початку застосування РРО підприємцями, які не зобов’язані їх застосовувати з 1 січня 2021 року, пропонувалося надати їм право на отримання одноразової грошової допомоги з бюджету.

Верховна Рада 17 листопада

Верховна Рада 17 листопада

Фото: #Букви

Варто відзначити, що раніше сьогодні в чаті “Слуги народу” відбувалася жвава дискусія з приводу цього документа. Зокрема, зазначалося, що до “законопроєкту Гетманцева багато запитань від депутатів” і він “не зайде”.

“Були одні домовленості, на виході вийшло інше”, – написав один зі “слуг”.

Переписка

Переписка

Переписка

Переписка

Переписка

Переписка

Фото: #Букви

  • Раніше народні депутати від “Слуги народу” активно обговорювали в чаті тему відтермінування введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Так, один з учасників дискусії висловив думку, що до Києва на акції протесту звозять “злиденних” підприємців, щоб “знести реформу в інтересах багатих контрабандистів”.
  • На тлі акції протесту спікер ВР Дмитро Разумков після наради фракцій повідомив, що Верховна Рада планує відтермінувати введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування на один рік.
  • У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроекти № 128-IX і № 129-IX які в найближчі два роки істотно змінять роботу бізнесу. #Букви розбиралися, які зміни чекають підприємців.