Covid-19 Україна

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Почаїв закривають на в'їзд і виїзд через спалах коронавірусу

У місті Почаїв Кременецького району, де розташована Почаївська лавра, з 21 квітня вводиться заборона на в'їзд / виїзд.

Понеділок, 20 квітня 2020, 21:45

Про це повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслав Онишкевич в Facebook.

“Щойно відбулося позачергове засідання районної комісії з ПТЕБ і НС. З огляду на різке зростання захворюваності COVID-19 в м. Почаїв з 10:00. 21.04.2020 року вводиться заборона на в’їзд / виїзд з карантинної зони міста”, – підкреслив Онишкевич.

Він додав, що за попередню добу офіційно в м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, всього в Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Онишкевич зазначив, що з 21 квітня до Почаєва зможе заїхати тільки спецтранспорт, який буде впливати на забезпечення життєдіяльності міста та тільки за відповідними перепустками.

Нагадаємо, 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).

“Богослужіння в храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилася велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту” , – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що провадження були відкриті за статтею кримінального кодексу “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

  • У МОЗ України повідомляли, що щонайменше три церкви і Києво-Печерська лавра стали вогнищами спалахів коронавірусу в Україні.
  • У поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.
Теги: Почаевская лавра, Коронавірус, карантин

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