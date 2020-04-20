Почаїв закривають на в'їзд і виїзд через спалах коронавірусу

Про це повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслав Онишкевич в Facebook.
“Щойно відбулося позачергове засідання районної комісії з ПТЕБ і НС. З огляду на різке зростання захворюваності COVID-19 в м. Почаїв з 10:00. 21.04.2020 року вводиться заборона на в’їзд / виїзд з карантинної зони міста”, – підкреслив Онишкевич.
Він додав, що за попередню добу офіційно в м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, всього в Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, Онишкевич зазначив, що з 21 квітня до Почаєва зможе заїхати тільки спецтранспорт, який буде впливати на забезпечення життєдіяльності міста та тільки за відповідними перепустками.
Нагадаємо, 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).
“Богослужіння в храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилася велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту” , – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що провадження були відкриті за статтею кримінального кодексу “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
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