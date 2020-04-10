Понад 8800 громадян України, які зараз перебувають за кордоном, наполягають на поверненні додому.

Про це повідомив сьогодні на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, понад 6 тисяч українців готові залишатися за кордоном і чекати на завершення карантину.

“Станом на зараз у нас трохи збільшилася кількість громадян, які звернулися за допомогою до посольств та консульств, фактично стали учасниками програми “Захист”. Це 15 369 громадян. Ще на початку цього тижня їх було 14 тисяч “з копійками”. Тому у нас в районі однієї тисячі є збільшення. З них 6230 громадян готові залишатися там, де вони знаходяться і чекати на завершення карантину… Вони будуть знаходитися на постійному зв’язку з посольствами та консульствами, отримуватимуть необхідну допомогу. 8850 осіб наполягають на поверненні в Україну”, – відзначив Кулеба.

У зв’язку з цим міністр нагадав, що Уряд України ухвалив рішення, що повернення “буде відбуватися в умовах проходження обсервації”.

“Колеги з міністерств розвитку громад і територій, інфраструктури, а також внутрішніх справ завершують побудову архітектури обсервації для того, щоб все працювало злагоджено і створювало мінімальний дискомфорт для наших громадян після повернення”, – додав міністр.

⚡️Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba. Про залучення з-за кордону ліків та засобів індивідуального захисту для боротьби з COVID-19, підсумків роботи програми «Захист» за тиждень, протидію спробам РФ послабити санкції на тлі пандемії. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 9 квітня 2020 р.