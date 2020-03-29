Про це увечері 29 березня повідомив в своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Щойно Уряд прийняв рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону”, — написав він.

Джерело #Букв в Кабміні повідомило, що відповідні заходи планувалося застосовувати з суботи, 28 березня.

“Повинні всі, хто після п’ятниці прилітає, сидіти по готелям і санаторіям. План був такий”, — повідомило джерело, додавши, що контроль за виконанням плану повинен забезпечувати урядовий штаб з боротьби з COVID-19.

У сьогоднішньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що перелік локацій, в яких будуть розміщені евакуйовані українці, наразі ще не готовий.

“Вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їх подальше повернення літаком, поїздом, машиною, пішки має бути максимально безпечним для оточуючих. Отже, передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію. Зараз ми готуємо перелік цих локацій. Ними можуть стати, в тому числі, українські готелі, з якими вже є попередні домовленості. Кожна локація буде підготовлена ​​в суворій відповідності до вимог міністерства охорони здоров’я”, — сказав він.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.