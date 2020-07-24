24 липня в Києві, під будівлею Міністерства внутрішніх справ, зібралися ті, хто вважають невипадковою смерть 39-річного волонтера Олексія Кучапіна. Вони вимагають чесного і справедливого розслідування причини його смерті.

#Букви побували на місці подій.

Кучапін керував організацією “Будинок милосердя Київ”, яка надавала допомогу бездомним. Після того як він кілька днів не виходив на зв’язок і його не могли знайти, Нацполіція повідомила про його зникнення, а ще через добу знайшла тіло в одній зі столичних квартир.

Поки що слідство схиляється до версії, що це було самогубство, але близькі в це не вірять.

Вони стверджують, що Олексія могли вбити, адже йому погрожували в зв’язку з волонтерською діяльністю. Загрози надходили, зокрема, з боку поліцейських.

У поліції кажуть, що на місці злочину все свідчить про те, що Олексій помер сам, близькі волонтера кажуть, що того вбили, а сліди “зачистили”.

Спікер МВС Артем Шевченко розповів журналістам, що про зникнення Олексія стало відомо ще 16 липня. Тіло знайшли тільки 21 липня в орендованій квартирі.

Тіло пролежало в квартирі п’ять діб. У цей час власник квартири хотів встановити там кондиціонер. З огляду на те, що тіло стільки часу перебувало в приміщенні, де температура становила близько 25 – 30 градусів тепла, воно частково початок гнити.

Мертвого Олексія знайшов власник квартири, який збирався встановити там кондиціонер. Оскільки він не зміг потрапити в приміщення – викликав поліцію і службу аварійного відкриття дверей.

Коли він зайшов до квартири, то побачив тіло Олексія. Воно було на дивані.

Спікер МВС зазначив, що квартиру власник здавав офіційно – за допомогою ріелтора.

Слідча група зробила всі змиви з дивана, щоб визначити походження плям на ньому. Слідчі припускають, що це плями від рідини, яка виділяється з людського тіла, коли воно гниє.

“Ознак насильницької смерті на тілі немає: порізів, поранень, ударів, шрамів. Але оскільки тіло гнило вже, потрібно дочекатися результатів декількох експертиз, щоб встановити точну причину смерті”, – пояснив спікер.

Також він розповів, що під час роботи слідчі знайшли в квартирі кілька таблеток. Тепер важливо провести фармакологічний аналіз, щоб визначити їх призначення і можливий вплив на покійного Олексія.

Попередня версія слідства – це було самогубство, оскільки виглядає все саме так.

На сьогоднішній день у слідства немає інформації про те, що Кучапіну погрожували, тому і версію про умисне вбивство поки не розглядають. Але якщо хто-небудь надасть таку інформацію, то версію почнуть розглядати предметно.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що вже було проведено розтин тіла Кучапіна і тіло тепер можуть передати родичам.

Він закликав передати слідству будь-яку інформацію про останні дні життя Кучапіна, а також про те, з ким у нього могли бути будь-які конфлікти.