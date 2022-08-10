Про це повідомив народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.
9 серпня завершився термін подання декларацій з “податку на Google”. Згідно з новим законом податок на додану вартість (ПДВ) мають сплачувати великі міжнародні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні.
Нині задекларована сума становить близько 76 мільйонів доларів. Податки виплачують 53 компанії. Найбільше з них задекларували:
- Google;
- Apple;
- Facebook;
- Instagram;
- Onlyfans.
“Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних “експертів” із соцмереж”, – резюмував Гетманцев.
Зазначимо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4184 минулого року. Він зобов’язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету. Закон спрямований на збільшення доходів держбюджету.
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