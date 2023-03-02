Про це повідомив у коментарі “Суспільному” речник ГУР Андрій Юсов.
“Так звана Російська Федерація – це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння всередині самої Російської Федерації між громадянами самої Російської Федерації”, – сказав він.
За його словами, вже є публічні свідчення перебування бійців “Русского Добровольческого корпуса” на тій території.
Юсов додав, що це свідчить про те, що, ймовірно, росіяни починають “прокидатися проти кривавої путінської диктатури”.
Також в ГУР наголосили, що інформацію щодо загиблих чи травмованих потрібно ще перевіряти додатково.
ДОВІДКА. Раніше у ФСБ РФ заявили, що на територію їхньої держави зайшли нібито “українські націоналісти”. Про це писала російська пропагандистська агенція “РИА Новости”. Зазначалося, що у прикордонному селищі Сушани Брянської області РФ триває бій між бійцями Росгвардії та групою озброєних людей.
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