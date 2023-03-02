Українські розвідники наголосили, що події у Брянській області РФ 2 березня – це внутрішнє протистояння між росіянами, а не "українські диверсанти", як заявляли пропагандисти в Росії.

Про це повідомив у коментарі “Суспільному” речник ГУР Андрій Юсов.

“Так звана Російська Федерація – це абсолютно нестабільне утворення з колосальною кількістю внутрішніх конфліктів: міжнаціональних, соціальних, політичних. І справді, мають місце, зокрема, ось такі речі, що говорить про протистояння всередині самої Російської Федерації між громадянами самої Російської Федерації”, – сказав він.

За його словами, вже є публічні свідчення перебування бійців “Русского Добровольческого корпуса” на тій території.

Юсов додав, що це свідчить про те, що, ймовірно, росіяни починають “прокидатися проти кривавої путінської диктатури”.

Також в ГУР наголосили, що інформацію щодо загиблих чи травмованих потрібно ще перевіряти додатково.

ДОВІДКА. Раніше у ФСБ РФ заявили, що на територію їхньої держави зайшли нібито “українські націоналісти”. Про це писала російська пропагандистська агенція “РИА Новости”. Зазначалося, що у прикордонному селищі Сушани Брянської області РФ триває бій між бійцями Росгвардії та групою озброєних людей.