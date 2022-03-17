Радник очільника Офісу президента та учасник російсько-українських перемовин Михайло Подоляк закликав не поширювати неправду стосовно перемовин тим, хто в них не бере участі.

Про це він написав у Twitter.

Він попросив не поширювати “брехню” коментаторам переговорного процесу, які не знають достеменно жодних деталей, оскільки не беруть у них участі.

“Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює”, – закликав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що перемовини ці дуже важкі, а позиції сторін – різні.

Однак, радник Єрмака також стверджує, що принципові позиції для української делегації є недоторканними.