Про це він написав у Twitter.
Він попросив не поширювати “брехню” коментаторам переговорного процесу, які не знають достеменно жодних деталей, оскільки не беруть у них участі.
“Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює”, – закликав Михайло Подоляк.
Він наголосив, що перемовини ці дуже важкі, а позиції сторін – різні.
Однак, радник Єрмака також стверджує, що принципові позиції для української делегації є недоторканними.
- Нагадаємо, російський уряд відмовляється віддавати Україні окупований Кримський півострів. Для країни-агресора це нібито “остаточно вирішене питання”.
- Раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що у Росії є достатньо сил аби “поставити США на місце”. Окрім цього він звинуватив Захід у нібито розпалюванні дикої русофобії.