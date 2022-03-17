Російський уряд відмовляється віддавати Україні окупований Кримський півострів. Для країни-агресора це нібито "остаточно вирішене питання".

Про це сповістила речниця МЗС РФ Захарова у заблокованому російськими спецслужбами Twitter.

Коментуючи позицію Кремля щодо окупованого Криму Захарова навіть процитувала слова Путіна щодо “нравится – не нравится”. За її словами, РФ не планує повертати півострів Україні, і на це нібито ніщо не вплине.

“Майбутнє Криму – назавжди з Росією. Для нас це питання закрите остаточно. Жодні санкції, жодні загрози, жодний шантаж не змінять нашу позицію”, – заявила речниця МЗС РФ.

Звісно, у Міністерстві закордонних справ України з такою позицією не згодні. Відомство ще напередодні пояснило, що поверне українські території та відновить суверенітет.