Про це сповістила речниця МЗС РФ Захарова у заблокованому російськими спецслужбами Twitter.
Коментуючи позицію Кремля щодо окупованого Криму Захарова навіть процитувала слова Путіна щодо “нравится – не нравится”. За її словами, РФ не планує повертати півострів Україні, і на це нібито ніщо не вплине.
“Майбутнє Криму – назавжди з Росією. Для нас це питання закрите остаточно. Жодні санкції, жодні загрози, жодний шантаж не змінять нашу позицію”, – заявила речниця МЗС РФ.
Звісно, у Міністерстві закордонних справ України з такою позицією не згодні. Відомство ще напередодні пояснило, що поверне українські території та відновить суверенітет.
“Ми повернемо Крим та кожен клаптик нашої землі, тимчасово окупований Росією, і покладемо на Росію та її керівництво відповідальність за всі злочини, вчинені нею в Україні”, – наголосили у Міністерстві закордонних справ.
- Нагадаємо, колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що у Росії є достатньо сил аби “поставити США на місце”. Окрім цього він звинуватив Захід у нібито розпалюванні дикої русофобії.
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Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ відмовляється виконувати вимоги Міжнародного суду ООН у Гаазі щодо негайного припинення вторгнення в Україну.