Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.
Інцидент стався ще восени минулого року. На розгляді в КСУ містилося конституційне подання 47 народних депутатів щодо визнання неконституційними деяких норм антикорупційного законодавства. Напередодні розгляду подання НАЗК надіслало КСУ лист про те, що через неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на суддю Сліденка було складено адміністративні протоколи. Своїми діями він порушив той самий закон “Про запобігання корупції”, щодо якого до КСУ зверталися депутати.
Через конфлікт інтересів Сліденко подав заяву про самовідведення у цій справі, але сам же проголосував проти її задоволення на засіданні, а 27 жовтня до того ж взяв участь у розгляді справи. Він підтримав визнання норм закону неконституційними.
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“Один з основоположних принципів права визначає, що ніхто не може бути суддею у власній справі. Водночас через визнання цієї норми неконституційною притягнути Ігоря Сліденка до відповідальності стало неможливо”, — акцентували в НАЗК.
Після цього Сліденко надіслав працівникові НАЗК, який вручав йому протоколи про порушення, лист-погрозу французькою мовою з таким текстом:
“А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.”.
Крім цього, зауважують у НАЗК, Сліденко давав інтерв’ю, в яких, зокрема, заявляв:
“Формально я порушив закон, дійсно, але жодних фізичних можливостей, оскільки я перебував за кордоном, подати їх вчасно в мене не було”.
“Це приниження для судді, будь-якого судді, це приниження приходити в орган, який створено законом «ад хок», я маю на увазі НАЗК, який не є конституційним органом, зауважте”.
Такі заяви, на переконання НАЗК, свідчать про неналежне ставлення судді до службових обов’язків та містять ознаки дисциплінарного проступку.
З огляду на ці обставини, НАЗК просить комісію притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності шляхом звільнення його з посади судді КСУ.
Примітно, що Сліденко подав заяву на звільнення самостійно ще в жовтні минулого року. Але заява досі не була розглянута КСУ.
- Нагадаємо, Верховна Рада 29 червня повторно підтримала законопроєкт №4651 про покарання за брехню в деклараціях. З документа вилучили поправки, які послаблювали відповідальність за порушення і через які президент Володимир Зеленський ветував закон.
- Національне агентство з питань запобігання корупції вважає закон недостатньо суворим.