Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Інцидент стався ще восени минулого року. На розгляді в КСУ містилося конституційне подання 47 народних депутатів щодо визнання неконституційними деяких норм антикорупційного законодавства. Напередодні розгляду подання НАЗК надіслало КСУ лист про те, що через неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на суддю Сліденка було складено адміністративні протоколи. Своїми діями він порушив той самий закон “Про запобігання корупції”, щодо якого до КСУ зверталися депутати.

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Через конфлікт інтересів Сліденко подав заяву про самовідведення у цій справі, але сам же проголосував проти її задоволення на засіданні, а 27 жовтня до того ж взяв участь у розгляді справи. Він підтримав визнання норм закону неконституційними.

“Один з основоположних принципів права визначає, що ніхто не може бути суддею у власній справі. Водночас через визнання цієї норми неконституційною притягнути Ігоря Сліденка до відповідальності стало неможливо”, — акцентували в НАЗК.

Після цього Сліденко надіслав працівникові НАЗК, який вручав йому протоколи про порушення, лист-погрозу французькою мовою з таким текстом:

“А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.”.

Крім цього, зауважують у НАЗК, Сліденко давав інтерв’ю, в яких, зокрема, заявляв:

“Формально я порушив закон, дійсно, але жодних фізичних можливостей, оскільки я перебував за кордоном, подати їх вчасно в мене не було”. “Це приниження для судді, будь-якого судді, це приниження приходити в орган, який створено законом «ад хок», я маю на увазі НАЗК, який не є конституційним органом, зауважте”.

Такі заяви, на переконання НАЗК, свідчать про неналежне ставлення судді до службових обов’язків та містять ознаки дисциплінарного проступку.

З огляду на ці обставини, НАЗК просить комісію притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності шляхом звільнення його з посади судді КСУ.

Примітно, що Сліденко подав заяву на звільнення самостійно ще в жовтні минулого року. Але заява досі не була розглянута КСУ.